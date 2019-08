’Sneijder had nog 3 of 4 jaar kunnen spelen’

„Ik vind dat hij makkelijk nog drie of vier jaar had kunnen spelen als hij net zo geleefd had als ik”, vertelde de 81-jarige Ajax-icoon over de recordinternational tegen FOX Sports. „Maar hij heeft het geweldig gedaan. Hij heeft meer interlands gespeeld dan wie dan ook en geweldige doelpunten gemaakt. Wat wil je nog meer?”

Sneijder debuteerde zaterdagavond in Utrecht bij de oud-internationals in het duel op tegen zijn oude club DHSC. De 35-jarige Utrechter scoorde vier keer. „Hij is niet echt fit. Als hij echt fit is, is hij nog veel beter. Er zijn een paar kilootjes aangekomen. Als hij een beetje gaat trainen, kan hij overal meedoen.”

Ook Marco van Basten had lovende woorden over Sneijder, die hij een aantal jaren onder zijn hoede had bij het Nederlands elftal. „Wesley was een slimme speler, technisch goed. Iemand die het verschil kon maken. Hij had op voetbaltechnisch vlak aan een half woord genoeg.”

Bekijk hieronder een interview met Sneijder zelf: