Wie is Faith Kipyegon, de eeuwige rivale van Sifan Hassan?

Sifan Hassan loopt dinsdagavond rond 21.30 uur de finale van de 1500 meter, het sluitstuk van de vierde dag van de WK atletiek in Boedapest. Ze is als altijd een kanshebber op een medaille, hoewel de 30-jarige Nederlandse topatlete niet van start gaat als topfavoriet. Dat is de Keniaanse Faith Kipyegon, die tweevoudig olympisch- en tweevoudig wereldkampioene is op de afstand én eerder deze zomer het wereldrecord aanscherpte tot 3.49,11. Wie is deze Kipyegon?

Faith Kipyegon (m) met rechts Sifan Hassan en links de Britse Laura Muir. Ⓒ EPA