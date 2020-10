Ronald Koeman hekelt ’respectloze’ Getafe-speler

„Ik zei tegen hem dat zijn nummer 12 een gebrek aan respect aan mij toonde. Hij zei twee of drie heel lelijke zaken die ik niet zal herhalen. Hij beledigde mij”, zei Koeman na de eerste nederlaag van zijn ploeg in La Liga onder de Nederlandse coach. „Ik heb tegen Bordalas gezegd dat hij met zijn speler moest praten, want we kunnen dit soort gedrag niet tolereren n het hedendaagse voetbal.”

De coach van Getafe zei dat zijn speler Koeman niet had uitgescholden. „Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik betwijfel over Nyom zoiets zou doen. Ik ken hem goed”, zei Bordalas.

Barcelona leed de eerste nederlaag van het seizoen nadat Getafe een strafschop kreeg na een overtreding van Frenkie de Jong op Dakonam Djené. Jaime Mata benutte de strafschop.

„Ik weet niet of het een strafschop was. Het leek erop dat zij ernaar op zoek waren en dat wij in die val zijn getrapt. Ik weet niet of er een VAR was of niet”, zei Koeman. „Ik wil niet over de scheidsrechter praten, maar als je de wedstrijd hebt gezien en zag hoe veel overtredingen zij maakten en hoe weinig kaarten er zijn gegeven, kun je zelf je oordeel vellen.”