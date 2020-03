Heerenveen: ’Draag geen shirt van Ajax in thuisvak’

De maatregelen gaan in vanaf komende zaterdag, als Heerenveen thuis tegen Ajax speelt. Supporters krijgen dan het dringende verzoek geen shirt van Ajax te dragen in de tribunevakken waar doorgaans de fans van Heerenveen zitten.

Aanleiding voor de ongewone maatregel zijn de ongeregeldheden bij het bekerduel met Feyenoord in het Abe Lenstra-stadion op 13 februari. Die werden volgens de club veroorzaakt door provocerende supporters. „Dit gedrag is voor sc Heerenveen onacceptabel”, aldus de club.

De club wil graag dat iedereen moet kunnen genieten van de wedstrijden en geeft om die reden ook gedragsinstructies. „Juichen bij een eventueel doelpunt hoort er uiteraard bij en wordt getolereerd als men daarna gewoon weer gaat zitten. Het maken van vervelende hand- en armgebaren, het uitdagen, bedreigen of uitschelden van supporters wordt als zeer provocerend ervaren. We roepen iedereen in het stadion op zich normaal te gedragen, zodat we er samen een mooi voetbalfeest van kunnen maken.”