VIDEO ’Hel van het Noorden’ maakt ook in 2022 status waar

Premium Wielrennen

Buitenlandse media: ’Van Baarle, like a Rolling Stone’

De sensationele zege van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix is ook in buitenlandse kranten niet onopgemerkt gebleven. De 29-jarige Nederlander kwam na een schitterende editie van de Hel van het Noorden solo over de streep. Er is in de internationale media sprake van bewondering voor de renner van In...