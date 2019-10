Simon Makienok bedankt de fans. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - De meest toegezongen speler van FC Utrecht was er afgelopen zondag tegen Sparta uitgerekend een die geen minuut in actie kwam. Tijdens het warmlopen na rust werd Simon Makienok, die voor het eerst in dertien maanden deel uitmaakte van de wedstrijdselectie, onophoudelijk toegezongen.