Primoz Roglic wint prestigieuze wielerprijs Vélo d’Or

„Ik heb de lijst met eerdere winnaars even doorgenomen en zag geweldige namen. Dit is een enorme eer. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen die op mij gestemd heeft te bedanken. Ik heb begrepen dat het om een jury van journalisten ging van over de hele wereld. Daarom raakt het me ook echt”, aldus Roglic.

De nummer 1 van de wereld won afgelopen seizoen Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta, maar moest in de Tour de France de zege aan zijn landgenoot Tadej Pogacar laten.

Roglic is de opvolger van de Fransman Julian Alaphilippe, die dit jaar in Imola wereldkampioen werd. Hij won wel de nationale prijs van het magazine voor beste Fransman. In totaal waren er vijftien genomineerden voor de Vélo d’Or, onder wie Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen.

De Vélo d’Or bestaat sinds 1992 en nog nooit won een Nederlandse renner.