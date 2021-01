Sergio Perez belooft voorbeeld Max Verstappen te volgen

Perez beseft dat hij deze mogelijkheid, na tien seizoenen in de Formule 1, met beide handen moet aanpakken. „Ik ga altijd voor het maximale en vorig jaar had ik eindelijk een auto om te laten zien wat ik kan. Maar dit is mijn grote kans. Ik moet nu de volgende grote stap zetten en ik denk dat ik er klaar voor ben. Het enige wat ik nog miste was de kans. Nu heb ik die en het is aan mij om dit te laten werken.”

Voor de Mexicaan, die deze winter overkwam van Racing Point, is het een droom die uitkomt. „Als ik mijn Red Bull-shirt aantrek of een blikje drink, denk ik: wauw, dit is het merk waar ik voor rijd. Het is verbazingwekkend en moeilijk voor te stellen. Het is een kans waar ik zo hard voor heb gewerkt, al meer dan 15 jaar.”

De Mexicaan is momenteel in het Verenigd Koninkrijk en was voor de eerste keer in Milton Keynes, waar het hoofdkwartier van Red Bull Racing is gevestigd. Ⓒ Getty Images / Red Bull Content Pool

De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen heeft vorig jaar gezien hoe de Nederlander race op race meer uit zijn bolide haalde dan er eigenlijk inzat. Perez is vastberaden om te laten zien dat hij deze kwaliteit ook in huis heeft. „Als we een auto hebben die het kampioenschap kan winnen, zorg ik ervoor dat we dat winnen. En als het niet zo is en we hebben een auto die goed genoeg is voor P3, zorg ik dat we tweede finishen”, klinkt het ambitieus uit de mond van de Mexicaan.