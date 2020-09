Aanvallende kopzorgen voor AZ-trainer Arne Slot

Idrissi ondervindt sinds de wonderbaarlijke ontsnapping tegen Viktoria Plzen teveel hinder aan zijn buikspieren. ,,De dag voor Plzen had hij er eigenlijk al last van, op de dag zelf ook nog wel”, vertelde AZ-trainer Arne Slot vrijdag na de training. ,,Hij heeft toen veel medicijnen genomen, dat zag je met name terug in de eerste helft.”

De Marokkaanse flankenflitser werd snel in de verlenging gewisseld, de dag later bleek de schade groot. Slot: ,,Hij lag hij er gelijk af en heeft sindsdien niet meer meegetraind, zelfs vandaag niet. Het lijkt beter te gaan, maar hij ligt er inmiddels wél twee weken uit.” Albert Gudmundsson, met twee goals de held van ‘Plzen’, lijkt een logische vervanger. ,,Hij is zeker een optie”, aldus Slot.

Oussama Idrissi Ⓒ BSR Agency

Stengs

Calvin Stengs is het volgende zorgenkindje van Slot. De neo-international, die het tegen de Tsjechen van Viktoria een uur volhield, is volgens Slot nog steeds niet in staat om een hele wedstrijd te spelen. ,,Nou ja, tenzij er straks drie man uitvallen en hij staat er nog in. Dan zal hij linksom of rechtsom toch de negentig minuten moeten volmaken. Maar dat zou, als je naar de lange termijn kijkt, geen verstandige keuze zijn.”

Stengs, het grootste paradepaadje van AZ, speelde tegen Viktoria na te zijn teruggekeerd van een hamstringblessure een ongelukkige wedstrijd. ,,Maar in die stormachtige omstandigheden was het amper mogelijk om goed te voetballen”, vervolgt Slot. ,,Daarbij had hij maanden niet gespeeld.” In de volgende wedstrijd, een oefenduel met KAA Gent, schitterde de spelmaker door afwezigheid. Net als in het trainingspotje deze week tegen sparringpartner Telstar ,,Hij heeft een week nodig gehad om gefaseerd terug te komen bij de groep.”

Calvin Stengs Ⓒ BSR Agency

Karlsson

Naast de kopzorgen voor de trip naar Kiev was er ook goed nieuws voor Slot: hij verwelkomde in de ochtenduren de 22-jarige Jesper Karlsson. De Zweedse aanvaller, die voornamelijk vanaf de vleugels opereert, moet nog wel de medische keuring doorstaan. Karlsson, afkomstig van Elfsborg, debuteerde in januari voor de nationale ploeg en was in het huidige seizoen in 18 duels goed voor 9 goals en 5 assists.

Met de (mogelijke) komst van Karlsson (Slot: ,,Hij is een doelpuntenmaker, dat is voor een aanvaller een vrij belangrijke eigenschap, en doelpuntenmakers hebben we nodig”) en de onlangs ingelijfde verdediger Timo Letschert lijkt de selectie van AZ op orde. Dat beaamde Slot, die geen aankopen meer verwacht. ,,Tenzij zich nog een buitenkansje voordoet. Daar is AZ altijd naar op zoek.”