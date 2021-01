Femke Bol verpulvert Nederlands record op 400 meter, ook Lieke Klaver loopt wereldtijd

Oud recordhoudster Ester Goossens noemt de prestaties ‘ongelofelijk knap’. ,,Ik zou zeggen dat Femke straks in maart Europees indoorkampioene kan worden met zo’n tijd. Leuk om beiden te volgen de komende wedstrijden, en voor Femke komende zomer ook op de horden.”

Voor een snellere tijd wereldwijd moet teruggegaan worden naar 2018. Bol was afgelopen jaar de snelste in de wereld op de 400 meter horden, Klaver in Europa de snelste op de 200 en 400 meter.

Laurent Meuwly, coach van zowel Klaver als Bol spreekt over een ‘uitstekende seizoenstart’. ,,Ik wist dat ze in goede vorm waren. Beiden hebben een goede winter gehad en ook op trainingskamp. Toch is het altijd spannend hoe hun eerste race gaat, maar beiden hebben het perfect uitgevoerd. Lieke opende snel (23.60 halverwege, red), Femke langzamer (24.67,red.). Het zijn ook volkomen verschillende atletes. Beiden hadden de juiste focus. Vergeet niet dat het altijd moeilijk is om zo te presteren. Je weet dat je in vorm bent, maar je moet het wel laten zien. Nu zijn ze nummer één en twee in de wereld, ik ben heel erg blij. Ze zijn medaillekandidaten voor de EK Indoor.”

Meuwly refereerde ook aan het belang voor de 4x400 meter tijdens de EK Indoor, begin maart in het Poolse Torún. ,,We zijn daar nog niet voor geplaatst maar de beste vierde individuele tijden worden daarvoor opgeteld. Hopelijk lopen twee andere meiden ook nog snel zodat we daar kunnen starten.”