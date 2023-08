’Verloren zoon’ Riechedly Bazoer amper nog uit AZ-basis weg te denken

ALKMAAR - Nu Bruno Martins Indi en Maxim Dekker serieuze stappen in hun herstel maken, is een behoorlijke concurrentiestrijd achterin bij AZ aanstaande. De personele problemen werden bij de eerste officiële beproevingen van het seizoen tegen Santa Coloma en Go Ahead Eagles opgelost door de uit de as herrezen Riechedly Bazoer naast Pantelis Hatzidiakos. Bazoer maakt dusdanig veel indruk, dat het nog maar de vraag is of hij zijn basisplek zomaar afstaat.

Riechedly Bazoer in balbezit voor AZ. Jordy Clasie kijkt toe.