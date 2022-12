Premium Het beste van De Telegraaf

Einde tijdperk Van Gaal bij Oranje: drie keer aangesteld, twee keer geen succes

Door Mike Verweij & Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Teleurstelling bij vertrekkend bondscoach Louis van Gaal na de uitschakeling door Argentinië na strafschoppen. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

De droom van Louis van Gaal (71) om in zijn derde periode als bondscoach van Oranje wereldkampioen te worden, is door Argentinië aan diggelen geslagen. In plaats van een rondvaart door de grachten van Amsterdam te maken, vertrekt hij met stille trom uit Zeist en kent het derde tijdperk-Van Gaal een roemloos einde. Twee van de drie keer werd zijn aanstelling door de KNVB geen succes; alleen op het WK in 2014 presteerde hij met brons niet naar, maar boven verwachting.