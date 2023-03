Vincent Janssen stopt bij Nederlands elftal

Janssen behoorde wel tot de voorselectie van 37 spelers voor de EK-kwalificatie-interlands tegen Frankrijk en Gibraltar. „Mijn focus ligt nu voor de volle 100 procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijf ik supporter van Oranje”, schrijft Janssen op social media. De Brabander, die in 22 interlands zeven doelpunten maakte, spreekt van „een moeilijke beslissing” die hij heeft moeten nemen.

"Als ik eerlijk ben met mezelf, dan moet ik tot de conclusie komen dat dit steeds meer impact heeft"

„Zaterdag heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal. Ze reageerden begripvol en dat heb ik erg op prijs gesteld. Mensen die mij kennen, weten dat spelen voor mijn land een droom was en ik vind dat nog altijd een hele eer.”

Vincent Janssen vervangt bij zijn debuut Luuk de Jong. Ⓒ ANP/HH

Janssen stopt naar eigen zeggen omdat de voetbalkalender „steeds voller en drukker” wordt. „Als ik eerlijk ben met mezelf, dan moet ik tot de conclusie komen dat dit steeds meer impact heeft.” In overleg met zijn familie en vrienden heeft Janssen de „weloverwogen beslissing” genomen om te stoppen. De spits behoorde tot de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden.

Terug na lange afwezigheid

De spits keerde vorig jaar na jarenlange afwezigheid terug in de selectie van het Nederlands elftal. Janssen ging ook mee naar Qatar voor het WK. Hij was basisspeler in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal en kwam daarna nog als invaller binnen de lijnen tegen Qatar.

Debuut in 2016

Janssen maakte op 25 maart 2016, de eerste interland na het overlijden van Johan Cruijff, als speler van AZ zijn debuur voor Oranje tegen Frankrijk: 2-3. In 2016 en 2017 speelde hij vervolgens geregeld voor het Nederlands elftal, maar daarna duurde het vijf jaar tot Louis van Gaal hem weer opriep en de spits meenam naar het WK.