Nick Kyrgios ruziet door met Novak Djokovic: ’Het is een rare vogel’

In aanloop naar het toernooi in Melbourne liet Djokovic zich niet al te lovend uit over de Australische tennisser. „Buiten de baan heb ik niet veel respect voor hem. Daar wil ik het graag bij laten”, aldus de Serviër.

Nadat Kyrgios zich maandag in de eerste ronde ontdeed van Frederico Silva in drie sets, werd hem gevraagd daarop te reageren. „Hier gaan we weer”, lachte de thuisspeler. „Het is wat vreemd, vind ik. Weet je, het zou best logisch zijn als hij mij niet zou respecteren voor mijn gedoe op het veld. Ik kan begrijpen dat je mijn gedrag niet altijd waardeert. Maar ik ben niet zo zeker hoe je mij niet kan respecteren naast het veld.”

„Ik heb het gevoel dat ik daar echt goeie dingen heb gedaan, zeker tijdens de pandemie”, stelt Kyrgios. „Zoals voedsel rondbrengen naar armere mensen. Dat probeer ik nu te bestendigen met voedselpakketten, en ik heb ook een fonds. Dat het is vreemd dat je zoiets zegt want ik doe best wel veel. Het is een vreemde vogel, die Novak. Een fantastische tennisspeler, maar spijtig genoeg iemand die met z’n shirt uit staat te feesten tijdens een globale pandemie. Ik weet dus niet of ik van zo’n man kritiek kan aanvaarden.”

Vervolgens kreeg Kyrgios de vraag wie de beste tennisser aller tijden is. „Voor mij is dat Roger Federer. Met al zijn talenten, hoe hij tennis speelt, het is gewoon puurheid. Talentgewijs komen Djokovic en Rafael Nadal niet in de buurt van Roger. Die is gewoon onaantastbaar.”