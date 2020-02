FC Utrecht haalt alsnog vervanger voor Willem Janssen

,,Met het aantrekken van Lamine voegen we een extra optie toe aan onze achterhoede met een flink pak ervaring”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam over de aanwinst. ,,Lamine is lang en kopsterk. Hij is sterk in de duels één-tegen-één, heeft een goede snelheid en blijft rustig onder druk. Bovendien heeft hij een geweldige persoonlijkheid. Hij kan als mentor van onze grote talenten een rol spelen in hun ontwikkeling, door zijn ervaring op hen over te dragen.”

Trainer John van den Brom zag zijn defensie ernstig verzwakt worden door het wegvallen van Janssen, die in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven zijn kruisband scheurde en naar verwachting zo’n negen maanden aan de kant staat. Op dit moment zijn Mark van der Maarel, de jonge verdediger Tommy St.Jago en de multifunctionele Urby Emanuelson de belangrijkste opties om naast Justin Hoogma in het centrum te spelen. Uit dit drietal zal Van den Brom moeten kiezen voor de thuiswedstrijd morgen tegen Ajax, want Sané is nog niet speelgerechtigd.

FC Utrecht probeerde in de laatste week van de window de talentvolle verdediger Thomas Basila van FC Nantes aan te trekken als versterking van de defensie, maar zijn komst bleek uiteindelijk onhaalbaar.