Zuinige overwinning PSV na flitsende start in Groningen

Waar PSV het altijd moeilijk heeft bij SC Heerenveen is de andere verre uitwedstrijd in het noorden de afgelopen jaren veelal geen probleem geweest. Voor de vierde keer op rij keerden de Eindhovenaren met het volle pond huiswaarts.

Bij PSV begon Maximiliano Romero in de basis bij absentie van zowel de nog altijd geblesseerde Eran Zahavi en Carlos Vinicius. De 23-jarige Argentijn kwam in 2018 over vanuit zijn geboorteland, maar kwam vanwege blessures nog aan weinig minuten in het eerste. Dit was pas zijn eerste Eredivisie-basisplek in Eindhovense dienst. Winteraanwinst Joey Veerman begon wel op de bank, waardoor aanvoerder Marco van Ginkel gewoon in de basis stond. Achterin verving Armando Obispo de langdurig geblesseerde André Ramalho. De Boxtelnaar vormde een centraal duo met Olivier Boscagli. Philipp Max moest op de bank plaatsnemen, omdat Schmidt de voorkeur gaf aan Mauro Junior, die tijdens de afwezigheid van de Duitser zijn kans lijkt te hebben gepakt.

Bij FC Groningen was er ditmaal plaats voor zowel Cyril Ngonge en Jørgen Strand Larsen, de twee spitsen die elkaar in de eerste seizoenshelft veelvuldig hebben afgewisseld. De jeugdige linksback Björn Meijer, die in de laatste wedstrijd voor de winterstop de negentig minuten had volgemaakt, stond weer aan de aftrap. Winterversterking Melayro Bogarde begon op de bank.

Joey Veerman maakte als invaller zijn debuut voor PSV. Ⓒ ProShots

Voor de ploeg van Roger Schmidt was het bij de eerste de beste kans raak. Cody Gakpo stond helemaal vrij en kon Mario Götze bedienen, die eenvoudig de openingstreffer binnenschoof. Het was opvallend genoeg pas de eerste competitietreffer van de Duitser dit seizoen. Götze maakte eerder al wel vier Europese goals voor de Eindhovenaren en trof doel voor PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

PSV controleerde de wedstrijd zonder veel te creëren. Buiten de goal was de enige echte kans voor rust voor Ritsu Doan, maar de middenvelder zag zijn schot net langs de verkeerde kant van de paal rollen. Vlak voor rust schoot de Japanner ook nog een keer van grotere afstand, maar Peter Leeuwenburgh keerde zijn schot. FC Groningen kon daar weinig tegenoverstellen. Een keer leek Tomas Suslov erdoor, maar Joël Drommel was op tijd zijn doel uit om de bal naast te tikken.

Na rust liet FC Groningen meer zijn tanden zien. Het dichtst bij de gelijkmaker was Laros Duarte, die een vrije trap voortreffelijk over de muur krulde, maar de bal uiteen zag spatten op de lat. PSV kwam niet in grote problemen, maar wist de wedstrijd ook niet echt te controleren. Er zaten veel slordigheden in het spel van de koploper, die ook weinig kansen wist te creëren. De grootste wapenfeiten waren enkele dreigende schoten van afstand van Gakpo en Mauro Junior.

In de 65e minuut maakte Veerman als vervanger van captain Van Ginkel zijn debuut. Ook Yorbe Vertessen en Bruma kwamen in de ploeg voor de weinig gevaarlijke Romero en Doan. Omdat PSV had verzuimd de score op te voeren, mocht FC Groningen - waar Bogarde een klein kwartier voor tijd inviel - blijven hopen op de gelijkmaker. Een grote kans daarop wist de ploeg van trainer Danny Buijs niet te creëren, zodat PSV als koploper kan gaan toewerken naar de topper in de wetenschap dat het spelniveau volgende week hoger zal moeten liggen om kans te maken.