Zwemrace 25 kilometer openwater op EK eindigt in chaos: ’De wedstrijdleiding is het kwijt’

Coach Thijs Hagelstein van de Nederlandse deelnemers Marcel Schouten en Lars Bottelier hield op Twitter het wedstrijdverloop bij, maar raakte na een uur of 3 zwemmen het spoor ook bijster. „Complete chaos. Een aantal zwemmers is naar de finish gezwommen, sommigen zwemmen door. De leiding is het kwijt.”

Even later wist hij te melden dat de race was gestopt en alle zwemmers aan de kant waren. „Onduidelijkheid en veel vragen. We wachten op een uitslag en een verklaring vanuit de wedstrijdleiding.”

Volgens het Duitse persbureau DPA werd de race afgebroken vanwege de zware omstandigheden op zee, waar hoge golven het zwemmen heel lastig maakten. Een officiële uitslag is er nog altijd niet. Bij de mannen waren veertien zwemmers gestart op de langste afstand in het open water. Het vrouwenveld telde negen zwemsters.

Eerder op de dag won Sharon van Rouwendaal de race over 5 kilometer in de open zee.

Het programma van de EK in het open water moest deze week vanwege de harde wind en hoge golven aan de Italiaanse kust een paar keer worden aangepast.