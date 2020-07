Westerhof boos: ’Bonfrère goede trainer, maar ook een leugenaar en gluiperd’

Clemens Westerhof staat de media te woord. Rechts zijn vrouw. Ⓒ DE TELEGRAAF

ARNHEM - Jo Bonfrère ontkent dat hij op het Nigeriaanse radiostation Brila FM heeft gezegd, dat toenmalig bondscoach Clemens Westerhof in 1994 voor 100.000 USD de WK-wedstrijd Nigeria-Italië verkocht heeft. Dat heeft Bonfrère aangegeven tijdens het kort geding, dat Westerhof had aangespannen tegen zijn voormalige assistent. Westerhof eiste, dat Bonfrère zijn uitspraken rectificeerde in de Nigeriaanse media en zijn excuses ervoor aanbood.