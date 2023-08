Britse media vol lof over Sarina Wiegman: ’Zoiets had niemand in stoutste dromen ooit kunnen bedenken’

De Engelse voetbalsters plaatsten zich woensdagochtend via Australië (3-1) voor de finale op het WK voetbal. En weer was het Sarina Wiegman die het als bondscoach voor elkaar kreeg. Voor haar wordt het de tweede WK-finale op rij, nadat ze eerder met de Oranje Leeuwinnen dit vier jaar geleden lukte. Toen werd er verloren van de VS. Met Engeland werd ze ook al vorig jaar Europees kampioen. De Britse pers is dan ook lyrisch over de trainer en haar speelsters.

Sarina Wiegman viert met Millie Bright het bereiken van de WK-finale. Ⓒ EPA