Caleb Ewan wint de lotto voor geplaagde ploeg met magistrale sprint

Caleb Ewan komt als eerste over de streep in de derde etappe van de Tour. Ⓒ ANP/HH

SISTERON - The Pocket Rocket past ook wel bij hem, maar ’Koning Zigzag’ is Caleb Ewan nog meer op het kleine sprinterslijf geschreven. Zo dodelijk saai als de derde Tour-etappe van maandag zich voltrok, zo groots en meeslepend was het spektakel dat de Australiër van Lotto-Soudal aan het slot opvoerde met zijn slalomrace naar de zege. Die opkikker kon zijn ploeg, al dagenlang in rouw door een aaneenschakeling van fikse tegenvallers, goed gebruiken.