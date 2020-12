Marten de Roon oogst lof voor eerlijkheid: ’Ik was te laat en het was te hard’

In de 52e minuut pakte de 29-jarige Nederlander uit met een flinke overtreding op Juventus-middenvelder Juan Cuadrado. Arbiter Daniele Doveri liet het bij een gele kaart, maar bij een zwaardere straf had De Roon zeker niet mogen klagen.

Toen op Twitter iemand De Roon aansprak op zijn grove charge, gaf de voormalig 20-voudig international direct toe dat hij over de schreef was gegaan. „Eens. Ik was te laat en het was te hard. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat het mijn intentie niet was. Excuses voor @Cuadrado.”

De Colombiaan kon de eerlijke reactie van De Roon wel waarderen, net als zo’n beetje alle twitteraars die een reactie aan de tweet van de geboren Zwijndrechter wijdden. „Deze man is een pr-legende”, was een van de reacties. „Mooi om een speler te zien die daadwerkelijk zijn eigen account nog bijhoudt”, postte iemand anders.