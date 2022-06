Sport Kort: Lange middagpauze ambtenaren Costa Rica vanwege WK-kwalificatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lange middagpauze ambtenaren Costa Rica vanwege WK-kwalificatie

09.22 uur: President Rodrigo Chaves van Costa Rica geeft al zijn ambtenaren dinsdag een extra lange middagpauze. De nationale voetbalploeg van het land strijdt die dag in Qatar met Nieuw-Zeeland om een plek op het WK van eind dit jaar. De wedstrijd begint als het in Costa Rica 12.00 uur is.

In een videoboodschap liet Chaves weten dat iedereen die in dienst is bij de overheid een extra lange middagpauze krijgt om de wedstrijd te kunnen kijken. „Meer dan 13.000 kilometer verderop zullen elf strijders op het veld staan, met als doel een historische kwalificatie te bewerkstelligen. Natuurlijk willen we allemaal deze wedstrijd zien.”

Chaves (61) is pas sinds kort president van Costa Rica. Hij won eerder dit jaar de verkiezingen. Omdat Costa Rica in een economische crisis zit, besloot Chaves af te zien van de mogelijkheid om dinsdag uit te roepen tot een nationale feestdag waarop iedereen vrij is. Hij riep bedrijven in zijn land wel op om werknemers ook een langere lunchpauze te geven, zodat ze voor de tv de voetbalwedstrijd kunnen zien.

De winnaar van deze intercontinentale play-off komt op het WK in groep E, bij Duitsland, Spanje en Japan. Costa Rica deed aan vier van de laatste vijf WK’s mee. Nieuw-Zeeland was twee keer van de partij op de mondiale eindronde, in 1982 en 2010.