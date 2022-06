Sport Kort: zilver handboogschutters op EK op onderdeel compound

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlandse topteams met tweede zege door op WK beachvolleybal

12.52 uur: De Nederlandse topduo's Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben op de WK beachvolleybal in Rome de knock-outfase bereikt. Beide koppels wonnen ook hun tweede groepswedstrijd in het Foro Italico zonder setverlies.

Brouwer en Meeuwsen versloegen een Mexicaans koppel met 21-13 21-15, Stam en Schoon waren met 21-17 21-15 te sterk voor een duo uit Chili. Vrijdag hadden de Nederlandse medaillekandidaten hun eerste groepswedstrijd ook al op overtuigende wijze gewonnen.

Stefan Boermans en Matthew Immers speelden zaterdagochtend hun eerste wedstrijd op de WK en wonnen die in twee sets van een Chinees duo. Zaterdagavond komen Leon Luini en Ruben Penninga voor het eerst in actie in Rome. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, die vrijdag hun eerste groepswedstrijd wonnen, sluiten het programma af.

De nummers 1 en 2 van de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3. De overige nummers 3 strijden in een tussenronde om de resterende vier plekken in de knock-outfase.

Handboogschutters verliezen bij EK finale compound

12.25 uur: De Nederlandse handboogschutters hebben bij de EK in München op het niet-olympische onderdeel compound genoegen moeten nemen met zilver in de landenwedstrijd. Mike Schloesser, Sil Pater en Stef Willems verloren in de finale met 238-230 van Turkije.

Later op zaterdag strijdt Schloesser met Yakup Yildiz om de individuele titel. Yildiz maakte ook deel uit van de Turkse ploeg in de landenwedstrijd. Bij de EK van vorig jaar in Antalya pakte Yildiz zowel de individuele compoundtitel als het goud in de landenwedstrijd. Op het olympische onderdeel recurve was er toen succes voor de Nederlandse mannenploeg, die goud veroverde. In München werden Steve Wijler, Gijs Broeksma en Rick van der Ven al in de achtste finales uitgeschakeld.

Van der Ven en Gabriela Schloesser staan zondag in de finale van de gemengde landenwedstrijd. Schloesser, de geboren Mexicaanse die is getrouwd met Mike Schloesser, pakte vorig jaar op de Spelen van Tokio met Wijler olympisch zilver op dit onderdeel.

’Beste coach van wereld’ Marijne moet weg bij Tilburg

12.05 uur: Hockeyclub Tilburg heeft afscheid genomen van trainer Sjoerd Marijne. De 48-jarige Brabander moet vertrekken na de degradatie van de Tilburgse mannenploeg uit de hoofdklasse. Marijne werd in oktober nog uitgeroepen tot beste hockeycoach ter wereld van een vrouwenploeg in 2021.

De Nederlander verraste vorig jaar door als bondscoach met de hockeysters van India de halve finales te halen op de Olympische Spelen van Tokio. Daarin legde zijn ploeg het af tegen Argentinië (1-2). In de strijd om het brons was Groot-Brittannië met 4-3 sterk, maar desondanks werden Marijne en zijn speelsters bij terugkeer door duizenden enthousiaste mensen opgewacht in India.

De Brabander, die in 2014 en 2015 bondscoach was van de Nederlandse hockeysters, ondertekende na de Spelen een contract voor drie jaar bij Tilburg. Marijne volgde daar Jeroen Delmee op, die bondscoach van de Nederlandse mannen was geworden. Tilburg degradeerde maandag uit de hoofdklasse. De ploeg van Marijne verloor via shoot-outs van Voordaan.

„Met respect en in goed onderling overleg is vervolgens besloten om uit elkaar te gaan, wat betekent dat de wegen van hoofd-coach Sjoerd Marijne en assistent Bas van Zundert en die van Tilburg scheiden”, staat in een persbericht van de club.

Chris Froome voelt zich niet goed en verlaat Dauphiné

10.42 uur: Chris Froome houdt het Critérium du Dauphiné na zes etappes voor gezien. De viervoudig winnaar van de Tour de France voelt zich volgens zijn ploeg Israel - Premier Tech al twee dagen niet goed. „Op advies van de medische staf heeft de ploeg besloten dat het voor Chris nu beter is om rust te nemen en zo snel mogelijk te beginnen aan zijn herstel”, staat in een verklaring van het team.

Froome (37) speelde geen rol van betekenis in de Dauphiné, de rittenkoers die dient als voorbereiding op de Tour de France. De Brit kwam de afgelopen dagen steeds op achterstand binnen en stond in het algemeen klassement op de 76e plaats, ruim 11 minuten achter de Belgische leider Wout van Aert.

„Ik keek uit naar de laatste twee etappes, maar ik voel me niet 100 procent”, zegt Froome, die al enkele jaren tobt met zijn fysieke gesteldheid en vorm. „Het is teleurstellend om deze koers niet af te kunnen maken, maar ik boek progressie en ik wil in deze belangrijke fase van het seizoen geen terugslag krijgen.” Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 in dienst van de Sky-ploeg (nu Ineos Grenadiers).

De kopman van Israel - Premier Tech zei eerder in de week dat hij voor het eerst in lange tijd geen last meer heeft van zijn heup, die hij drie jaar geleden net als heel wat andere botten brak bij een zware val in de Dauphiné. Froome heeft sindsdien zijn oude niveau niet meer gehaald. Hij wilde zich in het zware slotweekeinde van de Dauphiné testen met het oog op de Tour. Naar eigen zeggen heeft Froome van zijn ploeg nog geen zekerheid gekregen over zijn deelname aan de Franse etappekoers.

Lange middagpauze ambtenaren Costa Rica vanwege WK-kwalificatie

09.22 uur: President Rodrigo Chaves van Costa Rica geeft al zijn ambtenaren dinsdag een extra lange middagpauze. De nationale voetbalploeg van het land strijdt die dag in Qatar met Nieuw-Zeeland om een plek op het WK van eind dit jaar. De wedstrijd begint als het in Costa Rica 12.00 uur is.

In een videoboodschap liet Chaves weten dat iedereen die in dienst is bij de overheid een extra lange middagpauze krijgt om de wedstrijd te kunnen kijken. „Meer dan 13.000 kilometer verderop zullen elf strijders op het veld staan, met als doel een historische kwalificatie te bewerkstelligen. Natuurlijk willen we allemaal deze wedstrijd zien.”

Chaves (61) is pas sinds kort president van Costa Rica. Hij won eerder dit jaar de verkiezingen. Omdat Costa Rica in een economische crisis zit, besloot Chaves af te zien van de mogelijkheid om dinsdag uit te roepen tot een nationale feestdag waarop iedereen vrij is. Hij riep bedrijven in zijn land wel op om werknemers ook een langere lunchpauze te geven, zodat ze voor de tv de voetbalwedstrijd kunnen zien.

De winnaar van deze intercontinentale play-off komt op het WK in groep E, bij Duitsland, Spanje en Japan. Costa Rica deed aan vier van de laatste vijf WK’s mee. Nieuw-Zeeland was twee keer van de partij op de mondiale eindronde, in 1982 en 2010.