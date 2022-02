Vincent ’El Toro’ Janssen komt weer bovendrijven bij WK voor clubteams

Olympische Spelen

IOC grijpt snel in na hartverscheurende video Belgische skeletonster Kim Meylemans

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is niet te spreken over de behandeling van Kim Meylemans. De Belgische skeletonster moest ondanks drie negatieve PCR-testen opnieuw in quarantaine van de Chinese autoriteiten, maar krijgt nu toch een eigen kamer in het olympisch dorp.