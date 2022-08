Premium Het beste van De Telegraaf

Krachten rond Haagse club komen los na twee nederlagen Dirk Kuyt bij ADO in wespennest?

Door Robin Jongmans

Dirk Kuyt heeft een moeilijke start als trainer van ADO Den Haag. Ⓒ FOTO’S Getty Images

DEN HAAG - Voor Dirk Kuyt (42) is zijn eerste klus als hoofdtrainer bij ADO Den Haag er hoe dan ook één die bagage oplevert met eeuwigheidswaarde voor zijn trainerscarrière. Hij begon het karwei met de droom om deze slapende reus wakker te schudden. Twee nederlagen verder in de Keuken Kampioen Divisie is het alsof hij zijn hoofd in een wespennest heeft gestoken. Direct deugt er weinig rond ADO. Wat is er nu weer aan de hand?