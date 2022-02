Volleyballers gaan niet naar WK in Rusland: ’Ondenkbaar’

Wereldvolleybalbond FIVB ziet, na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne vorige week, nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen. Veel andere sportbonden haalden evenementen wel al weg uit Rusland. Zo is de finale van de Champions League eind mei in Parijs in plaats van in Sint-Petersburg en is de Grote Prijs van Rusland van eind september van de Formule 1-kalender gehaald.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft alle internationale sportbonden vorige week gevraagd geen evenementen meer in Rusland of Belarus te laten plaatsvinden. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF steunt die oproep.

De Nederlandse volleyballers zijn op het WK, dat voor 26 augustus tot en met 11 september staat gepland, ingedeeld in poule F. In Krasnojarsk staan poulewedstrijden tegen Argentinië, Iran en Egypte op het programma.

De volleybalvrouwen spelen van 3 september tot en met 15 oktober hun WK in Nederland en Polen. Nevobo zegt intensief met de FIVB te overleggen of Rusland daar mee aan kan doen.