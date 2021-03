Kwakkelend Liverpool wel kwartfinalist in Champions League

Door de overwinning is Liverpool in ieder geval al een stap verder dan vorig jaar in de Champions League. Destijds werd de zesvoudig winnaar van de Europa Cup 1 vlak voor de coronacrisis de wereld lam legde uit het toernooi uitgewerkt door Atletico Madrid. Leipzig bereikte vorig seizoen de halve finales.

Bij Leipzig maakte Justin Kluivert na de pauze zijn opwachting als invaller. De 21-jarige Nederlander kon zijn elftal ook niet meer redden. Twintig minuten voor tijd gooide Mohamed Salah de ontmoeting in het slot met zijn 27e treffer in het hoofdtoernooi van de Champions League. Sadio Mané zorgde een paar minuten later voor de tweede treffer van Liverpool. Ook in het eerste treffen tussen de twee elftallen hadden Salah en Mané gescoord voor de kwakkelende formatie van Jürgen Klopp.

Liverpool kon een succesje gebruiken. In de Premier League is de regerend kampioen het spoor na een voortvarende start van de competitie totaal bijster. De achterstand op Manchester City bedraagt na een reeks zeperds inmiddels 25 punten. Liverpool staat achste