Thomas Krol neemt geweldige revanche met wereldtitel op 1500 meter

Het was voor Krol zijn tweede wereldtitel op de 1500 meter, eerder was hij in 2019 al de snelste in Inzell. Kjeld Nuis, die tot aan de slotrit van Krol bovenaan stond, moest genoegen nemen met zilver in 1.44,11. Patrick Roest completeerde het Nederlandse podium, hij klokte 1.45,39. Roest veroverde vrijdag samen met Beau Snellink en Marcel Bosker zelf een gouden medaille op de ploegenachtervolging.

Kjeld Nuis Ⓒ Timsimaging

„Ik laat zien wat ik al weken laat zien. Ik voel me al weken supergoed, helaas kon ik dat gisteren niet laten zien. Dit is wel de beste revanche die ik kan nemen”, zei Krol bij de NOS. „Ook op de 1000 meter had ik ook goede kansen, maar ik heb me niet laten afleiden door die diskwalificatie en me meteen gefocust op vandaag.”