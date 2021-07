Eerste Nederlandse sporters strijken neer in olympisch dorp

Het olympisch dorp bestaat uit 21 appartementencomplexen, die zijn gebouwd langs het water in het Harumi-district. De Nederlandse sporters wonen tijdens de Spelen in gebouw nummer 7. Op de balkons hangen oranje doeken, waarop tijdens het mondiale evenement ook het aantal behaalde gouden, zilveren en bronzen medailles wordt bijgehouden.

„Alle voorbereidingen zitten er op en de eerste sporters komen aan in het olympisch dorp”, aldus oud-hockeyster Joyce Sombroek, die namens sportkoepel NOC*NSF nu op de Spelen actief is als Covid-19-officer. Ze coördineert voor de Nederlandse sportploeg alle zaken rond het coronavirus in Japan. „Gaaf om ook deze kant van de Spelen mee te maken en er alles aan te doen zodat TeamNL kan excelleren.”

Tijdens de Olympische Spelen wonen zo’n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp, tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Overal hangen posters waarop de coronamaatregelen staan.

Vorige week arriveerden de eerste Nederlandse sporters al in Japan. De meesten zijn eerst elders in het land op trainingskamp gegaan en komen pas een paar dagen voor de start van de Spelen naar Tokio. De openingsceremonie is volgende week vrijdag.