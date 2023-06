Weer speelminuten Ralf Seuntjens na lymfeklierkanker

De oud-speler van onder meer VVV-Venlo, NAC Breda en De Graafschap koos vorig jaar voor een avontuur in Japan. In mei 2022 werd bekend dat bij Seuntjens een tumor was gevonden, anderhalve maand na zijn overstap van zijn favoriete club NAC Breda. Voor zijn behandeling keerde hij toen terug naar Nederland. Eind januari van dit jaar meldde Seuntjens dat hij vrij is van lymfeklierkanker.

In een vraaggesprek met De Telegraaf eerder dit jaar vertelde Seuntjens wat er door hem heen ging toen hij hoorde dat de activiteit van de lymfeklierkanker tóch was verdwenen. Zijn moeder is een van de eerste mensen bij wie hij langsgaat. „Geloof het of niet, maar puur toevallig kwamen mijn drie broers daar één voor één binnendruppelen. Toen kon ik het hen dus allemaal persoonlijk vertellen. Ze waren in extase en daarna volgde een mega-groepsknuffel. Dat was een magisch moment. Mijn familie heeft zo enorm met me meegeleefd, ze stonden letterlijk dag en nacht voor me klaar. Als je dan uiteindelijk zoiets met elkaar mag delen, levert dat wel de nodige emoties op.”

