Chris Froome: ’Ik ben zo goed als de oude’

„Het gaat heel goed”, zei Froome zondag nadat hij met zijn ploeg had deelgenomen aan een virtuele wedstrijd. „Ik ben zo goed als de oude. Ik doe nog wel speciale oefeningen voor de rechterkant van mijn lichaam. Maar ik kan mezelf weer helemaal belasten tijdens trainingen.”

Froome brak tijdens zijn val een dijbeen, elleboog en meerdere ribben. De Brit lag weken in een ziekenhuis. De viervoudig winnaar van de Tour de France bereidt zich nu voor op de hervatting van het wielerseizoen, dat stilligt na de uitbraak van het coronavirus. Ook voor de Brit is het afwachten of de Ronde van Frankrijk dit jaar wordt verreden.

Froome fietste zondag met zijn ploeggenoten van Team Ineos een virtuele wedstrijd. Hij beklom de fictieve Alpe du Zwift, col van de buitencategorie van 12 kilometer en met 21 haarspeldbochten en 1036 hoogtemeters.

Froome eindigde als zesde en moest 2.33 toegeven op zijn snelste ploeggenoot Rohan Dennis.