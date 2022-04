Mercedes-teambaas Wolff verbaasd over progressie Ferrari: ’Nog nooit zoiets gezien’

„Het is ongekend, maar ik kan ze alleen maar feliciteren”, aldus de Oostenrijker tegenover het Spaanse AS. Komend weekeinde rijdt Ferrari op het circuit van Imola, bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De druk zal er dus wel opstaan daar, weet ook Wolff. Maar wat ze überhaupt in de fabriek in Maranello hebben gedaan, daar kan hij alleen maar voor klappen eigenlijk, zo zegt hij.

„We zien sinds vorig jaar een grote stap voorwaarts bij Ferrari. Voorheen liepen ze altijd zo’n 14 pk achter, maar nu staan ze ineens 14 pk voor. Ik heb nog nooit eerder in zo’n korte tijd zo’n grote vooruitgang gezien. Maar met deze krachtbron hebben ze bewezen dat ze het kunnen.”

Bij Ferrari gaf teambaas Mattia Binotto al eerder aan dat ze de nieuwe bolide hebben opgebouwd ’uit de nieuwe regelgeving’. „We hebben open-minded naar de regels gekeken om tot innovaties te komen.”

Ferrari laat Leclerc en Sainz voorlopig vrijuit racen

Ferrari is niet van plan Leclerc als kopman naar voren te schuiven in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Monegask won twee van de eerste drie races en leidt de titelstrijd met 38 punten voorsprong op zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz, die de laatste race in Australië uitviel.

„We zijn pas drie races onderweg en we hebben nog twintig races te gaan. Het kampioenschap duurt nog erg lang en onze rijders zijn vrij om te racen en met elkaar de strijd aan te gaan. Het is nog veel te vroeg voor teamorders”, zei teambaas Mattia Binotto op motorsport.com. „Ik kijk er juist naar uit om onze twee coureurs te zien vechten voor de podiumplaatsen.”

Ferrari heeft de nieuwe aerodynamische regels goed begrepen en een auto ontwikkeld die tot dusver de concurrentie te snel af is. Ook wereldkampioen Max Verstappen heeft al moeten erkennen dat de beroemde rode bolide veel sneller is dan gedacht en dus ook harder gaat dan zijn Red Bull.

Omdat de auto’s volgens een nieuw aerodynamisch concept rijden, blijven de teams dit jaar hun auto voortdurend ontwikkelen. Voor de komende thuisrace op het circuit van Imola heeft Ferrari echter geen ’upgrades’ in gedachten. „Imola is niet de juiste plek daarvoor vanwege de sprintrace. Dan moet je op vrijdag al volledig gericht zijn op de kwalificaties”, aldus Binotto. „We hebben nog wel het probleem van het stuiteren en we proberen dat specifieke probleem wel te verhelpen.”

De Grote Prijs van Emilia-Romagna op Imola is de vierde race van het jaar, met voor de eerste keer dit seizoen een sprintrace. Die wedstrijd over 100 kilometer is van groter belang, omdat er meer punten voor het WK te verdienen zijn. De winnaar verdient 8 punten en dat zijn er 5 meer dan vorig seizoen. De nummers 2 tot en met 8 krijgen ook punten, aflopend van 7 naar 1.