Oranje-opponent Montenegro heeft nieuwe bondscoach

De 53-jarige trainer is de opvolger van Faruk Hadzibegic, die na een dienstverband van anderhalf jaar moest vertrekken.

Montenegro is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Op 4 september en 13 november staan beide landen volgend jaar tegenover elkaar.

Radulovic was eerder bondscoach van Libanon en Myanmar. In eigen land veroverde hij met Buducnost Podgorica in 2012 de landstitel. Radulovic ondertekende bij de Montenegrijnse voetbalbond een contract voor een jaar.