Gerard van Velde ziet Abraham: ’Helaas streep door ’trip down memory lane’’

Sport

Oud-sportbaas Carlos Arthur Nuzman (79) moet 31 jaar de cel in vanwege fraude rond Olympische Spelen Rio

Een rechtbank in Rio de Janeiro heeft Carlos Arthur Nuzman veroordeeld tot bijna 31 jaar gevangenisstraf. De 79-jarige Braziliaan, die decennialang een prominent figuur was in de Braziliaanse sport, zou stemmen hebben gekocht om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen. Nuzman was ...