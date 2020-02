Harde strijd baanwielrenners om tickets voor Spelen: wie gaan het redden?

Matthijs Büchli Ⓒ ANP

BERLIJN - Het is een luxeprobleem voor bondscoach Hugo Haak, maar tevens een zenuwslopende exercitie. Harrie Lavreysen is tijdens de WK baanwielrennen de enige sprinter die zekerheid heeft over deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, waar een viertal strijdt om de andere twee of drie tickets. De eventuele optie om een extra sprinter mee te nemen naar Tokio lijkt een rustgevende factor, maar zorgt juist binnen de ploeg voor extra spanning.