Ongeloof na besluit omtrent WK wielrennen

Het WK in Zwitserland zal niet zoals een jaar eerder in het Britse Harrogate beginnen met het nieuwe onderdeel mixed relay, maar op zondag 20 september met de tijdrit voor de mannen. De tijdrit bij de vrouwen vindt een dag later plaats.

„De goedkeuring van het programma is een belangrijke en vooral een symbolische stap gezien de huidige situatie”, zei Alexandre Debons, de vicevoorzitter van het organisatiecomité.

Er gingen recentelijk juist geluiden op om de mixed relay voor 2020 te schrappen, zodat er op de kalender een weekend extra vrijkomt om eerder uitgestelde wedstrijden in te halen. Dit onderdeel vindt op het WK-programma nu plaats op woensdag 23 september.

„Ongelooflijk”, zo reageerde ook directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma via Twitter. „Andere organisatie kunnen het weekeinde van van 20 september veel beter gebruiken. Zeker dit jaar. Ze zouden de mixed relay moeten schrappen en op die dag de tijdrit moeten rijden.”