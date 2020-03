Ongeloof ploegen na besluit omtrent WK wielrennen

„Ongelooflijk van de UCI. Serieuze organisatoren kunnen het weekend van 20 september goed gebruiken om alsnog een wedstrijd te laten plaatsvinden Zet de tijdritten op woensdag en skip die mixed ploegentijdrit”, reageert Jumbo-Visma teambaas Plugge op Twitter.

Lefevere, de teammanager van Deceunick - Quick Step hield het bij een korte reactie. „Haha de max, mixed team time trial het belangrijkst”, reageerde hij.

Wielrenner Niki Terpstra had een dag eerder op de website Cyclingopinions nog geopperd de mixed relay voor 2020 te schrappen, zodat er op de kalender een weekend extra vrijkomt om eerder uitgestelde wedstrijden in te halen. Dit onderdeel vindt in het WK-programma nu plaats op woensdag 23 september, wat het lastiger maakt koersen in te halen.