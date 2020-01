Liverpool-trainer Klopp: ’Dit is rampzalig voor ons’

„Voor ons is dat rampzalig”, sprak de Duitser onomwonden. „We hebben er totaal geen invloed op als club. Voor onze spelers is het evenmin goed. Ze krijgen amper rust.”

Liverpool dreigt over een jaar de toonaangevende aanvallers Sadio Mané (Senegal), Mohamed Salah (Egypte) en middenvelder Naby Keïta (Guinee) voor langere tijd te moeten missen door deelname aan de Afrika Cup in Kameroen. „Hoe kan het zijn dat een club die het salaris betaalt van de betreffende spelers helemaal niets te zeggen heeft?”, vroeg Klopp zich af. „Als we een speler thuishouden, wordt hij geschorst. Zelfs als een speler geblesseerd is, moet hij alsnog naar Afrika voor een medische controle. De clubs zijn machteloos.”

Kameroen besloot eerder deze week de tweejaarlijkse Afrika Cup te vervroegen om het regenseizoen te vermijden. Ook wordt daardoor een ’botsing’ met het uitgebreide WK voor clubs in China in de zomer van 2021 voorkomen.

