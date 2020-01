Bekeravond in Oss: snackende speler en hilarische Japanner

Ergens tussen de mistwolken vechten AZ’ers Jonas Svensson en Dani de Wit (r.) om de bal. Ⓒ ANP Sport

OSS - Op een spookachtige avond in Oss plaatste AZ zich met speels gemak voor de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker. Thuisclub TOP Oss was geen partij (0-2) voor de almachtige ploeg van Arne Slot, die het vizier in de dikke mist niet al te scherp had staan. PSV zou over drie weken in Alkmaar wel eens de volgende tegenstander kunnen zijn.