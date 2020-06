Van Rijsselberghe gooit lijntje uit bij Van den Hoogenband

Dorian van Rijsselberghe prolongeerde vier jaar geleden in Rio zijn olympische titel in de klasse RS:X. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Dorian van Rijsselberghe denkt in het leven na de topsport nu in alle rust na over de nabije toekomst. Zo ziet hij bijvoorbeeld volgend jaar in Tokio een rol als assistent van chef de mission Pieter van den Hoogenband stiekem best wel zitten. Ook al is het officieel vanuit beide kanten nog stil, stelt hij.