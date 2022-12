Engeland wint simpel van Senegal, nu wacht clash met wereldkampioen Frankrijk

Het is een aardig bewijs dat Engeland als nationaal team gegroeid is, hogere doelen nastreeft en niet meer in extase raakt als het een rondje verder is op een groot toernooi. Maar dat mag ook wel, in de wetenschap dat Southgate met zijn ploeg bij het vorige WK bij de laatste vier eindigde en bij het EK vorig jaar in de finale pas via strafschoppen de Europese titel moest laten aan Italië.

Het feit dat het team bulkt van aanvallend talent zorgt ervoor dat de hoop bij de complete natie groot is dat er nu wel een hoofdprijs kan worden gepakt. Met het grote talent Phil Foden (22) van Manchester City, Bukayo Saka (21) van Arsenal, Marcus Rashford (25) van Manchester United en de doelpuntenmachine Harry Kane van Tottenham verkeert Southgate in een luxe positie. Dan hebben we Raheem Sterling nog niet genoemd, die door trieste familie-omstandigheden tegen Senegal ontbrak in de selectie en van wie nog niet bekend is of hij in de volgende ronde terugkeert in de groep.

Jordan Henderson zet Engeland op 1-0. Ⓒ René Bouwman

Bellingham en Foden

Achter die smakelijke voorhoede zit nog het 19-jarige pareltje Jude Bellingham van Borussia Dortmund, die na dit seizoen een mega-transfer gaat maken richting zijn thuisland waar hij al op jonge leeftijd vertrok.

"Kampioensleeuwen van Afrika met staart tussen de benen naar huis"

Precies Bellingham en Foden stonden met hun verfijnde techniek aan de basis van de overwinning op de kampioen van Afrika. Tegen fysiek sterke ploegen bracht Engeland in het verleden ook vooral kracht, maar inmiddels is daar op cruciale posities puur voetbaltalent voor in de plaats gekomen. Bellingham gaf een assist bij de 1-0 van Jordan Henderson en Foden deed hetzelfde bij de 2-0 van Harry Kane.

Even door oog van de naald

In beide gevallen ging er een indrukwekkende solo van Bellingham aan vooraf. De een wat langer dan de ander. Maar op de bank van Engeland zat iedereen te stuiteren bij al het boetseerwerk waarmee de doelpunten werden ingeleid.

Harry Kane knalt de 2-0 tegen de touwen Ⓒ René Bouwman

Misschien slaakte men ook een zucht van verlichting, want net als Nederland een dag eerder kroop Engeland in de openingsfase nog even door het oog van de naald. Harry Maguire was niet bij de les en gaf een dot van een kans weg en Jordan Pickford kon met een uitgestoken been nog net voorkomen dat Senegal-spits Boulaye Dia de Afrikanen op voorsprong zou zetten.

Speler van wereldklasse in huis

Daarna betaalde de ploeg, die door Oranje in de groepsfase ook al was verslagen, de prijs voor die missers. Kort na rust zakte de moed bij de Afrikanen helemaal in de schoenen, toen Foden over de vleugel dartelde en Saka de 3-0 op een presenteerblad aanbod.

Bukayo Saka met de 3-0. Ⓒ ANP/HH

Foden was bij de eerste twee wedstrijden op dit WK teleurgesteld dat hij maar één keer 20 minuten mocht invallen. Tegen Wales, in het derde groepsduel, kreeg hij eindelijk een basisplaats en maakte hij het meteen waar met een prima optreden en een doelpunt. Southgate zou lang andere voorkeuren hebben gehad, liet bijvoorbeeld zelden Saka uit zijn opstelling, maar lijkt nu eindelijk te beseffen dat hij met het door Manchester City opgeleide diamantje een speler van wereldklasse in huis heeft.

Of het elftal genoeg kwaliteit heeft op alle posities om komend weekeinde regerend wereldkampioen Frankrijk, de tegenstander in de kwartfinale, ook te verslaan zal moeten blijken. Defensief blijft het bibberen met Maguire, die onder Erik ten Hag niet voor niets zijn basisplaats is kwijtgeraakt en alleen aan Southgate heeft te danken dat hij nog op dit WK rondloopt.

Phil Foden was een van de uitblinkers. Ⓒ René Bouwman

Engelse aanvoerder Kane scoorde en beleefde heerlijke avond

Aanvoerder Kane keek terug op een heerlijke avond na de overtuigende zege (3-0) op Senegal in de achtste finales van het WK. „We hebben een goede prestatie neergezet, 3-0 is een heel goede uitslag”, zei de spits die zelf zijn eerste WK-doelpunt mocht bijschrijven. „Als doelpuntenmaker ben ik gelukkig.”

De spits van Tottenham Hotspur zei na afloop dat wedstrijden in de knock-outfase nooit gemakkelijk zijn, ook al had Engeland in de tweede helft niet veel meer te duchten van Senegal. „We hebben laten zien dat we volwassen zijn. De mentaliteit was heel goed en we hebben onze kansen benut. Achterin waren we stabiel. We hebben nu drie keer op rij de nul gehouden.”

De Engelse voetballers bereikten net als bij het WK van 2018 en het EK van 2021 de kwartfinales. Daarin wacht titelverdediger Frankrijk, waar eerder zondag collega-spits Kylian Mbappé indruk maakte met twee doelpunten tegen Polen. „Dat zijn echte kampioenen. Ik hoop dat het een mooie strijd wordt”, keek Kane vooruit op de kraker.