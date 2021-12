Wie speelt tegen wie? Speelschema WK darts: Danny Noppert en Raymond van Barneveld donderdag in actie

Bekijk hier het speelschema van het WK darts. Ⓒ DE TELEGRAAF

Het WK darts is in volle gang. In Alexandra Palace zijn tien Nederlanders gestart aan hun missie de wereldtitel te veroveren, van wie er nog zes over zijn: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Danny Noppert en Martijn Kleermaker. Dagelijks vindt u hier het speelschema.