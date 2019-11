Oranje van lachertje tot kanshebber van EURO 2020

Het is weer zover! Oranje plaatst zich voor een eindtoernooi. Virgil van Dijk en Daley Blind vieren een bescheiden feestje. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Het is de les voor iedereen die in paniek raakte, nadat Oranje zich niet plaatste voor EURO 2016 en het WK in 2018. Het complete (jeugd)voetbal hoeft niet in één keer op de schop en dikke nietszeggende rapporten zijn overbodig, want zó snel kunnen de gebruikelijke golfbewegingen gaan. Nederland verwerd in vier jaar tijd van het lachertje van Europa tot kanshebber voor EURO 2020. Een elftal redenen waarom Oranje Europees kampioen kan worden. Ook al lijkt een Europese titel na de zwakke voorstelling in Noord-Ierland (0-0) ver weg.