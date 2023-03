Van Dijk duidelijk: ’Ja, het moet veel beter’

„We waren ontzettend slordig in balbezit, dan wordt sowieso een lastige avond”, vervolgde de mandekker voor de camera’s van de NOS. „Je scoort wel drie goals, maar je moet er veel meer maken. Dit is een wedstrijd waar je het bijna nooit goed kan doen. Je moet daarvoor bij wijze van spreken met 10-0 winnen.”

„Misschien is het een gebrek aan vorm. Dat het deze zomer bij de Final Four beter moet, mag duidelijk zijn”, ging Van Dijk verder. „Nu gaat de focus weer op de clubs en komen we in de zomer terug in de hoop de Nations League te winnen en hopelijk plaatsen we ons daarna voor het EK.".”