Van Dijk: ’Je kan het nooit goed doen tegen Gibraltar’

„We waren ontzettend slordig in balbezit, dan wordt het sowieso een lastige avond”, vervolgde de mandekker voor de camera’s van de NOS. „Je scoort wel drie goals, maar je moet er veel meer maken. Dit is een wedstrijd waar je het bijna nooit goed kan doen. Je moet daarvoor bij wijze van spreken met 10-0 winnen.”

„Misschien is het een gebrek aan vorm. Dat het deze zomer bij de Final Four beter moet, mag duidelijk zijn”, ging Van Dijk verder. „Nu gaat de focus weer op de clubs en komen we in de zomer terug in de hoop de Nations League te winnen en hopelijk plaatsen we ons daarna voor het EK.”

Scorende Aké kreeg meer ruimte dan de spitsen

Nathan Aké scoorde twee keer in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar in Rotterdam en keek daarmee enigszins tevreden terug op de 3-0-zege. „De eerste intentie was om deze wedstrijd te winnen en daarnaast wil je zo veel mogelijk goals maken. Dat is jammer genoeg niet gebeurd”, zei de verdediger van Manchester City bij de NOS.

Volgens Aké hadden de spelers van Oranje een avond zoals deze verwacht. „Veel de bal, veel kansen, maar jammer genoeg niet veel goals. Ik denk dat we niet scherp waren voor de goal. Als je de kansen af en toe iets rustiger uitspeelt komt de vrije man iets beter in positie. Ik denk dat we te gehaast waren. Dat is iets voor de volgende keer.”

Niet de spitsen van het Nederlands elftal, maar de 28-jarige verdediger liet in de score in de tweede helft nog een beetje oplopen na de vroege openingstreffer van Memphis Depay. „Bij de spitsen was het superdruk. Wij kregen iets meer ruimte en hadden meer schoten op open goal. Ik ben er wel blij mee.”