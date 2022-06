Van Rijthoven rekent op Wimbledon ook knap af met Opelka

Van Rijthoven pakte de eerste set met 6-4. In de tweede set trok de Nederlander in de tiebreak nipt aan het kortste eind (10-8). Van Rijthoven had een setpunt, maar verzuimde die te verzilveren. De derde set werd opnieuw een prooi voor Van Rijthoven. Dit keer wist de 25-jarige Nederlander de tiebreak wel te winnen. In de vierde set moest er opnieuw een tiebreak aan te pas komen en daarin was onze landgenoot weer de sterkste. Op zijn eerste wedstrijdpunt sloeg Van Rijthoven een goede eerste service, die Opelka te machtig was. Het duel met slechts één servicebreak duurde 3 uur en 5 minuten.

Van Rijthoven maakt deze week zijn debuut op een grandslamtoernooi. De nummer 104 van de wereld ontving een wildcard voor Wimbledon nadat hij verrassend het grastoernooi van Rosmalen had gewonnen.

In 2013 wist een Nederlander voor het laatst de derde ronde te bereiken op Wimbledon. Negen jaar geleden won Igor Sijsling, tegenwoordig de coach van Van Rijthoven, er twee wedstrijden.

Van Rijthoven neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen Nikoloz Basilasjvili uit Georgië, die als 22e geplaatst is.

Tallon Griekspoor werd wel in de tweede ronde uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp komt donderdagmiddag nog in actie in de tweede ronde, tegen de Fin Emil Ruusuvuori.

Bron: discovery+