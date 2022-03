Pikant oefenduel Oranje Leeuwinnen met het Engeland van Sarina Wiegman

Sarina Wiegman Ⓒ ANP/HH

De voetbalsters van Oranje spelen in aanloop naar het naderende EK een oefenwedstrijd tegen Engeland, waar Sarina Wiegman bondscoach is. De wedstrijd wordt op 24 juni (21.00 uur) in Leeds gespeeld.