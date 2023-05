Koeman maakt voorselectie Oranje bekend voor Nations League: Reijnders grootste verrassing

Het Nederlands elftal komt in de halve finale van de Nations League uit tegen Kroatië. Dit duel wordt woensdag 14 juni (20.45 uur) in De Kuip in Rotterdam gespeeld. De andere halve finale tussen Spanje en Italië staat gepland voor donderdag 15 juni in Enschede (20.45 uur). De finale is zondag 18 juni in De Kuip.

Koeman maakt op 29 mei de 23 spelers bekend die zich daadwerkelijk gaan opmaken voor de zogeheten 'Final Four'. De spelers uit de Nederlandse, Duitse en Engelse competities die geen clubverplichtingen meer hebben, komen maandag 5 juni in Zeist bijeen voor een driedaagse trainingsstage. De voltallige Oranje-selectie verzamelt zich op 10 juni in spelershotel Woudschoten in Zeist. Die dag geeft Koeman tijdens een persconferentie een toelichting op de selectie.

Daley Blind

De bondscoach heeft Daley Blind ook weer opgenomen in de voorlopige selectie, ondanks dat de verdediger weinig speeltijd krijgt bij Bayern München. En hij heeft vier keepers geselecteerd: Justin Bijlow, Mark Flekken, Bart Verbruggen en ook Jasper Cillessen. Koeman kondigde zondag al aan dat hij Cillessen niet laat vallen, ook al maakt de bondscoach zich wel zorgen over de vorm van de doelman van NEC, die de afgelopen weken een aantal keren opzichtig in de fout ging.

