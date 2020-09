Wout van Aert: ’Ik ben er helemaal klaar mee’

Wout van Aert was blij dat de bergen in grote lijnen achter hem liggen in de Tour de France. „Ik ben er helemaal klaar mee”, zei de Belgische toprenner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma tegen de NOS. Goed kapot was hij ook. „Ik denk niet dat er de komende dagen nog grote dingen van mij zijn te verwachten. Maar zo denk ik er kort na een rit meestal over”, zei Van Aert.

Tevredenheid was er wel bij de Belg, die al twee etappes won. „Ik had het soms moeilijk vandaag, maar wist toch steeds weer terug te komen. Dat levert me dan ook nog eens de derde plaats op, dat is mooi. Het was niet de moeilijkste sprint, maar het was wel een aardige klus om in deze positie te komen.”

Aan de belangrijkste opgave had Jumbo-Visma zonder meer voldaan. Van Aert: „Primoz Roglic heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement vast weten te houden. Dat is het voornaamste. Dat is vrijdag opnieuw onze belangrijkste opdracht.”

’Perfecte race’

„Het was hard werken”, zei Sepp Kuss, een van de knechten van Roglic, na de laatste Alpenrit. „Ik moest flink lijden om in de buurt van de toprenners te kunnen blijven. Het was een zwaar gevecht bovenaan de top en op het gravelgedeelte”, analyseerde de Amerikaan de 18e etappe.

Sepp Kuss Ⓒ ANP/HH

„Het was een goede dag voor ons”, ging hij verder. „We konden comfortabel verdedigen. Het was een perfecte race die wij goed controleerden. We wisten dat er aangevallen zou worden op de laatste klim, maar die hadden we ook goed onder controle.” Kuss was blij dat zijn ploeg ongeschonden de Alpenetappes is doorgekomen. „Er was nooit twijfel”, zei Kuss. „Wij zijn altijd gefocust gebleven, maar het kost mentaal wel veel energie om door die weken heen te komen.”

De renners kregen na de laatste klim in de afdaling nog te maken met een aparte ondergrond: gravel. „Dat vond ik wel mooi, iets totaal anders”, aldus Kuss, die nog een kanttekening plaatste. „Wel wat ingewikkeld zo in de laatste bergrit. Je weet niet of je pech krijgt of geluk hebt. Het is mooi dat gravel, zeker tijdens een training, maar net wat minder leuk als je geen geluk hebt tijdens de rit zelf.”

Met nog twee etappes te gaan heeft Roglic een voorsprong van 57 seconden op zijn eerste belager Tadej Pogacar. De Jumbo-Visma-renner blaakte van het zelfvertrouwen en gelooft in een positieve en goede afloop voor zijn ploegmakker. „Het tijdverschil is groot en daar zijn wij blij mee, we hebben vertrouwen in Roglic en de tijdrit.”

Robert Gesink

„Op de laatste klim stond op de grond ’Parijs 300km’, dat was nog te doen dacht ik. Ik heb mij heerlijk leeg gereden en nu ben ik moe”, lachte Robert Gesink.

De Nederlander van Jumbo-Visma is tevreden over het verloop van de laatste Alpenrit. „Het ging goed vandaag”, vertelde Gesink. „Primoz staat er goed voor. Hij is een goede vent en is dankbaar. Nog paar dagen door harken en dan zijn wij in Parijs.”

Gesink: „Alleen maar goed nieuws vandaag. Het belangrijkste is dat Primoz in het geel staat. Hij gaat er hard voor moeten knokken in de tijdrit, dat wordt een pittige dag. Maar we staan er gewoon goed voor.”