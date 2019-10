Sport Kort: Russische tennissensatie snel klaar in Parijs

23.22 uur: Tennisser Daniil Medvedev is al in de tweede ronde van het ATP toernooi van Parijs uitgeschakeld. De Russische nummer vier van de plaatsingslijst verloor in drie sets van de Fransman Jérémy Chardy: 4-6 6-2 6-4.

Medvedev, de nummer vier van de wereld, had bij de laatste zes toernooien waaraan hij deelnam de finale gehaald. De 23-jarige Rus had zich na de titel in Shanghai deze maand wegens vermoeidheid afgemeld voor het toernooi van Moskou, tot teleurstelling van het Russische publiek. In Parijs had hij een bye in de eerste ronde en ging hij daarna meteen onderuit tegen Chardy, die een wildcard had gekregen van de organisatie.

Voetbal: City eenvoudig verder

22.21 uur: Manchester City heeft eenvoudig de kwartfinales van de League Cup bereikt. De bekerhouder van de afgelopen twee jaar won met 3-1 van Southampton.

Nicolás Otamendi opende in de 20e minuut de score voor de ploeg van trainer Pep Guardiola. Sergio Agüero scoorde voor rust en in de tweede helft. Jack Stephens deed wat terug voor Southampton, dat afgelopen vrijdag nog met 9-0 verloor van Leicester City.

Voetbal: Bayern met de schrik vrij in Duitsland

22.04 uur: Bayern München is met de schrik vrij gekomen in het Duitse bekertoernooi. De titelhouder boekte in de tweede ronde een benauwde zege bij VfL Bochum: 1-2.

Serge Gnabry (83e minuut) en Thomas Müller (89e minuut) voorkwamen in de slotfase een afgang voor de landskampioen. VfL Bochum, de nummer zestien van de tweede Bundesliga, kwam in de 35e minuut verrassend op voorsprong door een eigen doelpunt van Alphonso Davies.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Köln gaat af in Duitsland

20.35 uur: 1. FC Köln heeft zich belachelijk gemaakt in het Duitse bekertoernooi. De huidige nummer zestien van de Bundesliga liet zich in de tweede ronde verrassen door 1. FC Saarbrücken: 2-3.

Tobias Jänicke was de gevierde man bij de thuisploeg die op het vierde niveau van Duitsland uitkomt. Hij tekende in de slotminuut voor de winnende treffer. Christopher Schorch en Gillian Jurcher brachten Saarbrücken op een voorsprong van 2-0. Jonas Hector en Simon Terodde leken 1. FC Köln nog een verlenging te bezorgen. De gelijkmaker van Terodde viel in de 84e minuut.

Karen Khachanov Ⓒ EPA

Tennisser Chatsjanov snel klaar in Parijs

15.30 uur Titelverdediger Karen Chatsjanov is op het masterstoernooi van Parijs al na één wedstrijd klaar. De als achtste geplaatste Russische tennisser, die in de eerste ronde een bye had, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Jan-Lennard Struff. Het werd 7-6 (5) 3-6 7-5 voor de nummer 36 van de wereld.

De 23-jarige Chatsjanov beleefde vorig jaar het hoogtepunt van zijn loopbaan door in de finale Novak Djokovic te verslaan. Hij versloeg tijdens de vorige editie ook Alexander Zverev en Dominic Thiem.

Djokovic is in Parijs als eerste geplaatst, Rafael Nadal is de nummer 2 van de plaatsingslijst. Roger Federer meldde zich af omdat hij zijn lichaam wil sparen.

Voetbal: Armblessure kost Götze mogelijk bekertopper

11.18 uur: Borussia Dortmund moet het in de bekerwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach mogelijk doen zonder Mario Götze. De Duitse aanvaller, die in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië als invaller de winnende goal maakte, heeft een armblessure overgehouden aan het competitieduel van zaterdag met Schalke 04 (0-0).

Götze verrekte niet alleen wat banden in zijn pols toen hij ongelukkig viel, maar liep ook een breukje in zijn ellepijp op. Hij moest zich in Gelsenkirchen kort na rust laten vervangen. Het is onzeker of Götze tegen Gladbach kan voetballen, mogelijk speelt hij wel met bescherming om zijn gehavende arm.

Dortmund ontvangt de koploper van de Bundesliga woensdag in de tweede ronde van het toernooi om de DFB-Pokal. De geel-zwarte brigade van trainer Lucien Favre speelt zaterdag voor de competitie tegen VfL Wolfsburg, dat ook bovenin meedraait.

Wielrennen: Nieuwe koers in Saudi-Arabië

07.41 uur: De wielerkalender wordt uitgebreid met een etappekoers in Saudi-Arabië. De ASO, het Franse sportbedrijf dat onder meer de Tour de France organiseert, heeft een vijfdaagse rittenkoers in en om de Saudische hoofdstad Riyad opgezet. De eerste Ronde van Saudi-Arabië wordt gehouden van 4 tot en met 8 februari 2020. Een week later staat een etappekoers in buurland Oman op het programma.

De nieuwe ronde heeft een 2.1-status gekregen op de kalender van de internationale wielerfederatie UCI, wat betekent dat maximaal de helft van het deelnemersveld uit renners van de WorldTour-ploegen mag bestaan. Verder doen coureurs van procontinentale, continentale en nationale teams mee.

„Deze nieuwe ronde is niet alleen een spannende organisatorische uitdaging, maar ook een mooie wedstrijd voor een grote groep renners én voor de tv-kijkers, die nieuwe landschappen kunnen ontdekken”, zegt directeur Yann Le Moenner van de ASO. „Voor ons is dit ook een mooie gelegenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van het wielrennen in het koninkrijk.”

Stephen Curry dribbelt voorbij Josh Hart. Ⓒ AFP

Basketbal: Curry leidt Warriors naar zege

07.23 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben dan eindelijk hun eerste overwinning van het seizoen te pakken. Onder aanvoering van Stephen Curry wonnen de Warriors met 134-123 bij New Orleans Pelicans. De club die de afgelopen vijf seizoenen steeds in de finale van de NBA stond, was het seizoen begonnen met forse nederlagen tegen Los Angeles Clippers (122-141) en Oklahoma City Thunder (92-120).

Curry schoot in New Orleans 26 punten bij elkaar en leverde ook nog eens 11 assists, D'Angelo Russell maakte er 24 en Damion Lee kwam tot 23 punten. Draymond Green tekende voor een zogeheten triple-double: 16 punten, 17 rebounds en 10 assists.

Titelhouder Toronto Raptors, dat de Warriors afgelopen seizoen in de finale versloeg, boekte tegen Orlando Magic de derde zege van het seizoen: 104-95. Russell Westbrook won met zijn nieuwe club Houston Rockets van Oklahoma City Thunder, de ploeg waarvoor hij de afgelopen elf jaar speelde: 116-112. Westbrook maakte 21 punten en pakte 12 rebounds. Ploeggenoot James Harden blonk uit met 40 punten.